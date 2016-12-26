Сотник: у некоторых особей имеется лишняя хромосома выживания

Российский журналист Александр Сотник на своей странице в социальной сети Фейсбук пишет, что вероятными «заложниками» самолета Ту-154, разбившегося близи Сочи, могли стать Татьяна Москалькова, омбудсмен, а также Иосиф Кобзон, - передает replyua.net.
Сотник сообщает: «Говоря, что Москальков и Кобзон планировали лететь в Сирию. Однако, видимо у этих особей таки имеется лишняя хромосома выживания. Кобзюку-шарманщику пупок нашептал, что, мол, не надо бы садиться на борт этого корыта, а унтер-омбудсменша по определению сильна своим ректальным мозгом, что неудивительно».
Журналист отмечает, что, видимо, им предначертана другая судьба – они должны дожить до процесса в деле России в Международном уголовном суде в Гааге и спеть Владимиру Путину в камере о правах человека. Как сообщалось ранее, Москалькова вчера призналась, что должна была лететь в Сирию с гуманитарным грузом вместе с Доктором Лизой, однако на эту же дату у нее была намечена командировка в Крым, она решила лететь на оккупированный полуостров.