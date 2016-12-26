Катастрофа Ту-154: в Минобороны РФ сообщили первые итоги операции

Спустя один день после того, как потерпел аварию военный самолет Ту-154, российские спасатели обнаружили 11 тел и 154 фрагмента лайнера. Как передает replyua.net, такая информация поступила от сотрудников пресс-службы оборонного ведомства России. Отмечается, что специалисты весьма тщательно провели анализ объективного контроля благодаря средствам радиолокации, благодаря чему удалось установить траекторию полета Ту-154. В свою очередь, это способствовало более точному определению района крушения самолета.
Кроме всего прочего, в Минобороны России добавили, что в Москву уже отправился самолет Ил-76, на котором находятся десять найденных тел жертв авиакатастрофы. Предполагается, что в ближайшей перспективе начнется проведение их опознания и генетической экспертизы.
Как уже сообщалось, на сегодняшний день эксперты называют сразу несколько причин крушения Ту-154. Основной версией называют техническую неисправность. При этом о теракте, ошибке со стороны пилотов или плохих метеоусловиях речь не идет: у пилотов самолета был очень большой опыт полетов на самолетах и немалое количество налетанных часов.