Появились доказательства шикарной жизни Януковича в Сочи

Виктор Янукович теперь живет в Сочи в одном из местных лесничеств, и у беглого президента имеется там роскошный дом. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Вести, местные жители, впрочем, такому соседству совсем не рады – они утверждают, что после заселения бывшего украинского главы у них начались проблемы с водоснабжением.
Источник сообщает, что по соседству с домом Януковича расположены два трехэтажных жилых дома, на улице Есауленко, и жители отмечают, что после заселения Януковича снизилось давление в водопроводных кранах. Сообщения о том, что Янукович владеет домом на Есауленко, появились в сети еще в прошлом году, и уже тогда сочинцы жаловались на проблемы с водой, однако теперь вода пропадает на несколько суток. Дом располагается на охраняемой территории, а площадь всего участка достигает полгектара.
По утверждению самих сочинцев, даже для их престижного района этот дом является очень дорогим. Он был построен на горе Благодать, и оттуда открывается шикарный вид на Красную поляну, Черное море и массив горы Ахун. «А ты живешь в трехэтажке без воды, каждый день ишачишь, а рядом Янукович в гамаке», подытожил местный житель.