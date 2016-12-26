Найдены виновные в массовом отравлении россиян «Боярышником»

Правоохранители Иркутской области Российской Федерации из-за массового отравления населения жидкостью «Бояряшник», содержавшей спирт, задержали девятнадцать человек, в том числе, собственников торговых сетей, а также вероятного поставщика в розничную сеть, передает replyua.net. Согласно информации «Интерфакс», из них суд принял решение об аресте четырех человек, а еще двоих поместили под домашний арест. Помимо этого, стало известно, что на минувшей неделе районный суд постановил арестовать одного подозреваемого, который, как предполагается, мог поставлять «Боярышник» в розничную сеть. Еще десятеро граждан, в числе которых собственники ларьков и продавцы, находятся под арестом в домашних условиях. Одного фигуранта, после подписания им подписки о невыезде, отправили домой.
Напомним, что в иркутском микрорайоне Ново-Ленино имело место отравление многих людей. В вечернее время 17 декабря в медучреждения поступили люди, пострадавшие от употребления жидкости, их возраст составляет от двадцати пяти до пятидесяти лет. Согласно предварительной информации, все они употребили «Концентрат для ванн «Боярышник» с содержанием спирта.