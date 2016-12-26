Российские власти снова изменили мнение о причине падения Ту-154

Максим Соколов, глава Минтранса России, возглавляющий расследование катастрофы в Черном море, назвал две возможные причины крушения самолета, информирует replyua.net со ссылкой на МК.
По словам министра транспорта, пока рассматриваются лишь две версии – это или ошибка пилота, или техническая неисправность. Соколов подчеркнул, что версия теракта не исключается, но она не является основной. «Создана специальная техническая комиссия Минобороны, также ведется следствие. Именно оно будет устанавливать причину авиакатастрофы. Пока можно выдвигать лишь версии, но нужно дожидаться официальных результатов», подчеркнул глава Минтранса России.
Впрочем, многие эксперты уже заявили, что лайнер не мог упасть из-за этих причин: во-первых, в сентябре он проходил плановую проверку, поэтому неисправностей быть не могло, во-вторых, командиром экипажа был опытный летчик, много раз летавший в Сирию. Отметим, что пока найдены лишь тела одиннадцати жертв катастрофы. Поиски затрудняет сильное течение, из-за которого обломки лайнера находятся на слишком большом расстоянии друг от друга.