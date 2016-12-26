Рыбалка в РФ может стать платной: хочешь порыбачить – купи билет

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Похоже, что постепенно в России пытаются за все брать деньги, чтобы отыскать новые источники пополнения бюджета страны. Совет Федерации поставил вопрос о введении платы для рыбаков-любителей за их хобби.Платные рыболовные пруды и озера – это уже прошлый век, в России решили шагнуть дальше и требовать от любителей посидеть с удочкой покупку билета или марки, которая и будет разрешением на ловлю рыбы. Власти поспешили успокоить, что для пенсионеров и детей могут быть введены льготы, поэтому им переживать не стоит. Что интересно, независимо от своего улова и типа рыбалки, так называемое разрешение на рыбалку будут обязаны получать все. В Совете Федерации обещают, что все деньги, полученные от продажи билетов, пойдут на зарыбление прудов, очистку и облагораживание озер. Стоимость разрешения на год будет варьироваться от 300 до 500 рублей, правда чиновники, не уточники по какому именно механизму рассчитывалась эту сумма.Отметим, что на данный момент в РФ любительская рыбалка не облагается никаким налогом. По словам экспертов, если же налог будет введен, то это может привести к тому, что рядовые россияне откажутся от любительской рыбалки, как таковой.