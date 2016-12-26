В России исключают первые версии падения Ту-154 – самолет был полностью подготовлен

Несколько часов назад в России заявили о том, что больше не рассматривают две основные версии падения военного Ту-154 в Черном море – самолетом управлял опытный пилот, а сам лайнер не мог упасть из-за технических неисправностей, поскольку находился в абсолютно исправном состоянии и регулярно проверялся, передает replyua.net с ссылкой на ВВС.
Как заявил Сергей Байнетов, глава службы безопасности полетов ВС России, самолет не мог разбиться из-за технических неполадок. «Мы можем гарантировать, что самолет технически исправен. Последний раз регламентные работы были проведены совсем недавно – в сентябре текущего года», заявил эксперт. Кроме того, он подчеркнул, что лайнером управлял Роман Волков, российский майор, который был летчиком первого класса. «Он был отличным пилотом. За плечами – многолетний опыт работы именно на этом судне. Его экипаж неоднократно летал в Сирию. Волков ошибиться не мог», отметил Байнетов.
Напомним, что вчера, сразу после крушения самолета, в РФ заявили, что рассматривают две версии падения – ошибку в пилотировании или технические неполадки. Однако позже в ФСБ заявили, что также не исключают версию теракта.