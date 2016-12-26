В СБУ рассказали о последствиях для мира катастрофы Ту-154

Вчерашняя катастрофа принадлежавшего российскому Минобороны самолета Ту-154 для всего мира обязательно обернется определенными последствиями. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью телеканалу 112 сделал глава СБУ Василий Грицак. С его слов, очень плохо то, что не так давно в Турции застрели российского дипломата, поэтому совершенно очевидно, что оба данных события просто так не пройдут. По мнению Грицака, сейчас все разговоры о том, было ли крушение Ту-154 спровоцировано определенными неисправностями, или речь идет о террористическом акте. Чиновник добавил, что он не располагает достаточными сведениями, в связи с чем делать какие-то выводы пока очень рано. Для самой России факт гибели в результате крушения самолета Грицак назвал трагедией.
В свою очередь, представители Минобороны РФ утверждают, что им известно предполагаемое место крушения воздушного судна Ту-154 в акватории Черного моря. В месте предполагаемого падения самолета началось проведение поисковых работ с применением всего необходимого оборудования. Продолжается процесс переброски водолазов. При этом в оборонном ведомстве уверены в полной технической исправности Ту-154.