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СпецтемаВ России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

Появилось важное сообщение Миноборны России относительно катастрофы Ту-154

Появилось важное сообщение Миноборны России относительно катастрофы Ту-154
Согласно информации руководителя службы безопасности полетов ВВС России Сергея Байнетова, у лайнера российского Минобороны Ту-154, разбившегося вчера в Черном море, отсутствовали технические неисправности, передает replyua.net со ссылкой на ВВС. Сообщается, что проведение крайних ремонтных работ завершилось в сентябре текущего года. Сергей Байнетов подчеркнул, что командир экипажа майора Роман Волков являлся первоклассным летчиком, а в Сирию экипаж отправлялся достаточно часто.

В свою очередь, представители комиссии, расследовавшие причины крушения Ту-154, утверждают, что причиной для крушения самолета могло стать наличие технической неисправности. По информации источника агентства «Интерфакс», первоочередной сейчас считается именно эта версия. Помимо этого, эксперты допускают наличие других версий произошедшего, за исключением версии теракта. Ошибка пилотов тоже полностью исключается, так как у них очень большой опыт полетов на подобных воздушных суднах и существенное количество налетанных часов. Не могли стать причиной катастрофы и погодные условия, так как для полета они были нормальными.
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