Захарова: мы понимаем причину радости Киева – к власти пришли радикалы и националисты

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, на своей странице в Фейсбуке прокомментировала высказывание Юрия Бирюкова, советника Порошенко, о крушении Ту-154 и о «Боярышнике», передает replyua.net.
По словам Захаровой, заявление Бирюкова о том, что ему хочется поставить бутылку «Боярышника» возле российского посольства в Киеве, «возмутило не только россиян, но и многих украинцев». Также, напомним, что советник украинского главы заявил о «парадоксальном парадоксе» - что граждане РФ не понимают причин, по которым украинцы радуются гибели тех, кто был на борту Ту-154. «Нет. Это мы не понимаем причин, по которым Киев так радуется? Отнюдь! Мы отлично понимаем эти причины! Мы давно о них знаем. Просто в Украине к власти пришли люди, которых активно поддерживают радикалы и националисты. Это и есть причины. И теперь их понимаем не только мы», написала Захарова.
Напомним, что вчера утром в Черном море, недалеко от Сочи, разбился военный Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию. На борту находились артисты, представители СМИ и военные.