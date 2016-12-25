Муждабаєв: росіяни не мають ніякого морального права вказувати українцям

Журналіст та громадський активіст Айдер Муждабаєв на власній сторінці в Фейсбук поділився міркуваннями з приводу широкої фніормаційної кампанії щодо засудження українців, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер зауважує, що у мережі, особливо з боку росіян, почалось цькування українців за реакцію останніх на катастрофу Ту-154 з російськими військовими, журналістами і артистами. Росіяни вимагають співчуття – але що саме це слово означає первісно? Блогер наголошує, що «спів-чувати» означає ділити почуття з кимось іншим, якими б вони не були – радісними, сумними чи навіть розпачливими. Але проблема в тому, що росіяни давно не відчувають того горя, яке переживають українці – до того ж, горе не якесь абстрактне, а спричинене діями Російської Федерації.
А це значить, що поки останній окупант не залишить територію України, поки за всі знущання не будуть принесені достойні вибачення, а за всі руйнування – виплачені репарації, росіяни не мають жодного морального права вказувати українцям, що їм робити і відчувати, права ображатись чи робити зауваження. Навіть якщо ці слова росіянам дуже не подобаються. Ті з росіян, хто має розум, честь і совість, повинні терпіти. Ті, в кого їх немає, можуть чинити за бажанням. Але час все розставити по своїх місцях, - наголошує блогер.