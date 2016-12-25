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СпецтемаВ России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

Западные СМИ доказали, что Ту-154 - это летающий гроб

Западные СМИ доказали, что Ту-154 - это летающий гроб
Журналисты издания «Associated Press» проанализировали авиакатастрофы, случившиеся в течение последних лет с участием Ту-154. Полученные цифры шокируют, - передает replyua.net.

Оказалось, что в течение последних двадцати лет в мире потерпели крушение более двадцати самолетов марки Ту-154. В частности, до сегодняшней авиакатастрофы, последней была катастрофа Ту-154 2010 года. Тогда в самолете летела польская правительственная делегация с президентом страны на борту. В тот раз в самолете находились 96 человек, все они погибли после авиакатастрофы на походе к аэропорту Смоленска. За год до этого Ту-154 разбился в Иране. Самолет следовал рейсом из Ирана в Армению. Все 168 пассажиров и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. В обоих случаях причинами стали плохие погодные условия и ошибки пилотов.

В 2006 году произошло сразу две авиакатастрофы с участием Ту-154. Первый самолет, принадлежавший МАУ, разбился в августе, погибли все 170 пассажиров, находившиеся на борту. Причиной авиакатастрофы назвали ошибку пилота, который пытался поставить самолет в штопор, несмотря на грозу. Второй Ту-154 потерпел крушение в сентябре – он летел внутренним рейсом между двумя городами Ирана. Погибли 29 пассажиров из 147. Считается, что авария была вызвана неисправностью самолета. 1 июля 2002 года Ту-154, выполняющий рейс из Барселоны в Уфу столкнулся с грузовым самолетом в небе над Германией, погибли все 69 пассажиров, в том числе 52 ребенка. Также авиакатастрофы с участием Ту-154 происходили в 2004, 2001, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 и 1994 годах.
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