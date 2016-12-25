Блогер про катастрофу Ту-154: відтепер такі новини будуть йти одна за одною

Блогер Anti-colorados на порталі «Линия обороны» описує склад пасажирів російського літака Ту-154 і робить певні припущення щодо цілей їх візиту, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер зауважує, що ще не так давно у Росії відверто тішились катастрофі під Смоленськом, в якій загинула вся польська еліта, знущались над жертвами збитого ІЛ з українськими десантниками і висували найбільш неймовірні версії трагедії МН-17. Зараз же росіяни вимагають співчуття і оголошення скорботи з приводу того, що їх власний літак зазнав катастрофи. Але перш ніж говорити про співчуття, варто з’ясувати хто саме був на борту Ту-154.
Отже, по-перше, літаком подорожували низка діячів культури, які мали на меті розважати російських солдатів, які зрівняли з землею сирійське Алеппо. Крім того, були присутні декілька журналістів найбільш одіозних телеканалів, які створювали сюжети про «розіп’ятих хлопчиків» та «київських фашистів». Але найбільш цікавою персоною на борту став очільник департаменту військової поліції ЗС РФ. На думку блогера, російські військові планували проводити масові допити тих осіб, яких затримали за підозрою а тероризмі в Алеппо, а для цього потрібні спеціалісти найвищого рівня. Крім того, міжнародні інстанції домовились про проведення розслідування військових злочинів в Алеппо, тож росіянам потрібно було «зачистити» територію від всього, що вказувало б на їх вину у таких діяннях. Саме тому ця катастрофа – справедлива відплата, але, з огляду на кількість жертв російської зброї, щоб спокутувати злочини такі катастрофи повторяться ще не один раз, - наголошує блогер.