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Блогер розповів звідки могла взятись зброя, яка погубила російський Ту-154

Блогер розповів звідки могла взятись зброя, яка погубила російський Ту-154
Блогер Anti-colorados на ресурсі «Линия обороны» пояснює звідки могла взятись зброя, яка стала причиною катастрофи російського літака Ту-154, - про це інформує replyua.net.

Так, сьогодні зранку стало відомо, що військовий літак Ту-154, на якому до бази Хмеймім в Сирії мали бути доставлені кілька військовослужбовців російських збройних сил та низка журналістів та діячів культури, потерпів катастрофу поблизу Сочі в Чорному морі. Відтак, ця подія відразу отримала низку інтерпретацій, серед яких – версія про теракт. Як наголошує блогер, мережа містить відео з веб-камер сочинських пляжів, на якому видно яскравий спалах над морем приблизно в той час, коли сталась катастрофа. Це, а також значна розкиданість уламків літака дають змогу говорити про те, що літак вибухнув у повітрі.

Якщо ця версія правдива, то що саме спричинило вибух? У цьому аспекті варто нагадати, що Росія постачає терористам Донбасу чималу кількість озброєнь. Для того, щоб впорядкувати власні документи, її, ймовірно, списують як непридатну. З іншого боку, луганські чи донецькі терористи, отримуючи озброєння, ведуть лише їх приблизний облік – адже інакше доведеться вказувати і джерело його надходження. Відтак, більш ніж імовірно, що на території Російської Федерації «губиться» чимала кількість озброєнь під час їх транспортування до так званих Л/ДНР. Місцеві мешканці за доволі помірну ціну можуть придбати для власних арсеналів не тільки автомати і гранатомети, а і ПЗРК «Игла» чи «Верба». Блогер зауважує, що літак так само міг вибухнути і від «подарунка», поміщеного на нього кимось із зацікавлених осіб – незважаючи на металодетектори і системи контролю, ніколи не варто виключати «людський фактор», який в Росії спричиняє чимало трагедій. Зараз не зовсім зрозуміло – стали причиною катастрофи постріл з ПЗРК чи вибуховий пристрій, закладений на борт літака, але походження їх практично не викликає сумнівів – це те, що «не доїхало» до терористів Донбасу. А це значить, що російська армія своїми ж руками вбила власних громадян, - наголошує блогер.
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