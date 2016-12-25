В Кремле резко прокомментировали заявление советника Порошенко о катастрофе Ту-154

Возглавляющий комитет российской Госдумы по международной политике Алексей Пушаков на своей странице в Twitter прокомментировал яркое заявление Юрия Бирюкова, советника главы украинского государства, относительно аварии самолета Ту-154 Минобороны России, передает replyua.net. В частности, российский чиновник назвал слова Бирюкова «шабашем злорадства и ненависти» и отметил, что совершенно не удивлен ими.
Российские пользователи Интернета уже прокомментировали пост Ушакова. Одни предложили разорвать отношения с Украиной, другие выразили возмущение, сколько еще российские власти будут говорить, что россияне и украинцы – один народ. «Мы не нуждаемся в украинцах как в партнерах и друзьях, нужно нас закрыть от них визами и закрытыми границами», - написали граждане РФ.
Недавно Бирюков напомнил россиянам, что учащиеся в их военных училищах сдавали зачеты по стрельбе на Донбассе, когда убивали украинских военных и мирных жителей. В то же время он добавил, что у него осталось только одно неисполненное желание – передать в российское посольство бутылочку "Боярышника". Напомним, что сегодня известный в Украине журналист Юрий Бутусов, комментируя падение российского воздушного судна, заявил, что в мире России сочувствуют все меньше.