Завтра в России день траура в связи с катастрофой Ту-154

Из-за произошедшего сегодня крушения самолета Ту-154 в районе Черного моря президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 26 декабря объявляется днем общенационального траура, передает replyua.net. По информации ТАСС, в связи с объявленным трауром российский президент отказался от участия в открытии светового шоу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Помимо этого, Путин пообещал, что расследование причин аварии Ту-154 будет со всей тщательностью расследовано. С этой целью правительству уже дано соответствующее поручение, предусматривающее создание государственной комиссии по расследованию, главой которой станет глава российского Минтранса. В свою очередь, в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что в районе авиакатастрофы выживших нет.
Как известно, сегодня военное воздушное судно Ту-154 вылетело из сочинского аэропорта после совершения дозаправки в 5:20 утра по Москве. Спустя 20 минут самолет исчез из диспетчерских радаров. Самолет должен был лететь из аэродрома Чкаловский в Сирию. За полтора километра от сочинского побережья Черного моря спасатели нашли обломки корпуса Ту-154. Среди пассажиров самолета были артисты, военные и журналисты.