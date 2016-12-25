Россия тайно провела испытания нового космического оружия, несущего угрозу всему миру

Журналисты американского издания The Daily Beast сообщили о проведенных Россией тайных испытаниях. Как передает replyua.net, тестированию была подвергнута самая новая противоспутниковая ракета, способна к уничтожению космических аппаратов на орбите, приближенной к поверхности Земли. Авторы статьи отмечают, что подобные испытания могут быть рассмотрены в качестве очередного признака планов и более серьезного потенциала России стать угрозой для сотен государственных и частных космических аппаратов США. Кремль добивается, чтобы американская сторона потеряла преимущество в использовании космоса в военной и коммерческой сфере. Также в статье речь идет о том, что, возможно, подобные испытания используются Кремлем в качестве провокаций.
Российская сторона, в свою очередь, заявила, что речь идет об испытаниях оборонительного вида оружия – перехватчика баллистических ракет.
В ответ на это западное экспертное сообщество акцентировало внимание на отсутствии значимой разницы между противоспутниковым и противоракетным перехватчиком, так как у одного и того де аппарата есть возможность выполнения обеих функций.