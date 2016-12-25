Стали известны имена некоторых пассажиров Ту-154, разбившегося возле Сочи

Фрагменты лайнера, летевшего из Сочи в сирийскую Латакию, найдены недалеко от побережья Сочи, сообщает replyua.net со ссылкой на российские источники.
На борту самолета, исчезнувшего с радаров в 5.40 по московскому времени, находились 8 членов экипажа и 83 пассажира. На борту самолета Минобороны РФ летели сотрудники Первого канала и телеканала «Звезда», военные и артисты ансамбля имени Александрова. Представители телеканала «Звезда» сообщили, что в самолете находились три сотрудника, а представители Первого канала заявили, что направили в Сирию звукооператора Александра Сойдова, оператора Вадима Денисова и корреспондента Дмитрия Рункова.
Только что пришла информация о том, что Елизавета Глинка, больше известная, как доктор Лиза, должна была лететь на этом самолете, однако она не успела пройти предполетный досмотр и чудом избежала гибели. Источники в силовых структурах заявили, что не рассматривают версию о теракте, и, вероятнее всего, причиной авиакатастрофы была техническая неисправность, поскольку Ту-154 находился в эксплуатации с 1983 года.