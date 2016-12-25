В России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

В 5.20 по московскому времени из Сочи вылетел пассажирский лайнер Ту-154, а в 5.40 он исчез с радаров, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.
По предварительным данным, лайнер мог рухнуть в горах. На борту находились восемь членов экипажа и 83 пассажира, и, как заявили в российских источниках, самолет летел в сирийскую Латакию из подмосковного Чкаловска, а в Сочи приземлялся для дозаправки. В России уже сообщили, что на борту лайнера находились музыкальный ансамбль имени Александрова, а также военные и известные артисты, которые летели в Сирию, чтобы поздравить российскую авиагруппу с базы Хмеймим. Также на борту находились корреспонденты и другие представители крупнейших СМИ России. В пресс-службе Минобороны эту информацию подтвердили.
Сейчас уже приходит обновленная информация – в самолете летели журналисты телеканалов «Звезда» и Первого канала. В эти минуты президент Путин получает оперативную информацию, поиски самолета продолжаются. Сергей Шойгу начал экстренное совещание с руководством ВС по организации поисковых мероприятий.