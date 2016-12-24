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Стопами Путіна: російський губернатор обізвав журналістів «чепушилами»

Стопами Путіна: російський губернатор обізвав журналістів «чепушилами»
Любов до «тюремної» лексики перекочувала у владні кабінети Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Цензор.нет».

Свого часу російський президент Володимир Путін обіцяв, що терористів буде «мочити в сортирі». З того часу міцні висловлювання ввійшли в лексикон чималої частини російських можновладців. Цього разу нові епітети на свою адресу почули журналісти, які працюють в російському Орлі. Так, місцевий губернатор Вадим Потомський доволі бурхливо відреагував на критику репортерів у свою адресу. Саме тому на засіданні обласної гади з інвестиційної політики та промисловості, Потомський зауважив, що «кожен чепушила, який десь роздобув ручку і листочок, вважає, що має право тикати на те, які проблеми є в нашій області». Губернатор також зауважив, що ніхто з журналістів «не створив жодного робочого місця», але, тим не менш, вони дозволяють собі «клювати» владу. Відтак, Потомський порекомендував «покопирсатись» у минулому кореспондентів, адже на них «можна малювати купола».

Нагадаємо, кількома місяцями раніше, коментуючи встановлення у своєму місті пам’ятника Івану Грозному, Потомський наголосив, що російський цар не вбивав свого сина, а останній помер від простої застуди.
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