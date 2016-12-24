валюта
СпецтемаБлогер: останні події в зоні АТО показали, що українська армія взяла на озброєння початкову тактику росіян

Назад в СРСР: у Росії відкрили черговий пам’ятник Сталіну

Назад в СРСР: у Росії відкрили черговий пам’ятник Сталіну
Тенденція до відновлення культу Сталіна, спочатку малопомітна, набирає у Російській Федерації все більшої сили, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс «Каспаров.ру».

Так, сьогодні, двадцять четвертого грудня 2016 року, в Архангельську відбулось урочисте відкриття пам’ятника Генеральному секретарю Комуністичної партії Радянського Союзу Йосипу Сталіну. Диктатор, відомий масовими репресіями, у результаті яких загинули мільйони людей, отримав новий триметровий бюст, виготовлений з граніту та бронзи. Ініціаторами створення нової «пам’ятки» стали місцеві комуністи.

За словами одного із них, члена міськради Олександра Афанасьєва, «такого зображення Сталіна ще не було». Відтак, на думку депутата, «авторський пам’ятник – символ, який допоможе згуртувати російський народ». Варто зауважити, що цей бюст на вулиці Гагаріна було встановлено ще у жовтні, проте показати його городянам творці наважились тільки зараз. Нагадаємо, це не перший пам’ятник на честь Сталіна – наприклад, аналогічні ініціативи проявляли деякі мешканці Новосибірська. Крім того, в Орлі нещодавно відкрили пам’ятник іншому російському правителю-тирану - царю Івану Грозному.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Худшие предположения подтвердились, - эксперт
Важное за сутки
24 дек 2016
8880

Гребенщиков резко высказался об Украине: Когда я бывал в Крыму, украинцев я там не видел никогда

В эфире одного из российских телеканалов известный музыкант Борис Гребенщиков заявил, что не разделяет Россию и Украину на два народа. В то же время певец подчеркнул, что поссорить «единый народ»

24 дек 2016
6744

Новая победа: украинские бойцы освободили населенный пункт на Светлодарской дуге

Вооруженные силы Украины взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе – Новолуганское, расположенный в Донецкой области. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке

Последние новости

Російський «ПЕН-центр» заперечив листа на підтримку Сенцова

Стопами Путіна: російський губернатор обізвав журналістів «чепушилами»

Сазонов: у неожиданного голосования Украины по Израилю будут последствия

Назад в СРСР: у Росії відкрили черговий пам’ятник Сталіну

В Турции арестовали 1656 пользователей социальных сетей

Ганапольський: зараз у Путіна великі проблеми

Портников: следующей жертвой Кремля станет Беларусь

Муждабаев: Украина проявила всю свою сущность

На админгранице с Крымом замечена военная активность России

Голосування української делегації в ООН за резолюцію щодо Ізраїлю: блогер розставив всі точки над «і»

Капитал "ПриватБанка" пополнят за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма

Кримський Бандерівець: у Криму хочуть смачно їсти, тому і порушують закон

Владимир Балух все еще в СИЗО, состояние его здоровья ухудшается

Археологи розшукали неймовірну знахідку в Єгипті

«Енергоміст» гарно виглядає лише через екрани телевізора – експерт

Україна зайняла перше місце у світі серед бюджетних туристичних напрямків

«Эталон» возобновляет серийное автопроизводство

Студенческая стипендия должна мотивировать - Гройсман

Банки Украины в три раза сократили убыток

В Турции начато расследование против 10 000 пользователей социальных сетей

 Новости за день