Назад в СРСР: у Росії відкрили черговий пам’ятник Сталіну

Тенденція до відновлення культу Сталіна, спочатку малопомітна, набирає у Російській Федерації все більшої сили, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс «Каспаров.ру».
Так, сьогодні, двадцять четвертого грудня 2016 року, в Архангельську відбулось урочисте відкриття пам’ятника Генеральному секретарю Комуністичної партії Радянського Союзу Йосипу Сталіну. Диктатор, відомий масовими репресіями, у результаті яких загинули мільйони людей, отримав новий триметровий бюст, виготовлений з граніту та бронзи. Ініціаторами створення нової «пам’ятки» стали місцеві комуністи.
За словами одного із них, члена міськради Олександра Афанасьєва, «такого зображення Сталіна ще не було». Відтак, на думку депутата, «авторський пам’ятник – символ, який допоможе згуртувати російський народ». Варто зауважити, що цей бюст на вулиці Гагаріна було встановлено ще у жовтні, проте показати його городянам творці наважились тільки зараз. Нагадаємо, це не перший пам’ятник на честь Сталіна – наприклад, аналогічні ініціативи проявляли деякі мешканці Новосибірська. Крім того, в Орлі нещодавно відкрили пам’ятник іншому російському правителю-тирану - царю Івану Грозному.