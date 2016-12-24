Ганапольський: зараз у Путіна великі проблеми

В інтерв’ю кореспонденту «Радіо Свобода» публіцист Матвій Ганапольський дав кілька коментарів з приводу останньої прес-конференції російського президента Володимира Путіна і пояснив чого чекати від нього надалі, - про це інформує replyua.net.
Так, Ганапольський наголошує, що прес-конференція російського президента була доволі стриманою і передбачуваною, не містила жодних сенсацій. Питань України, на відміну від послання до Федеральних зборів, Путін торкнувся, але зробив це досить мляво, повторивши свої попередні меседжі. Загалом, російський президент виглядав доволі спокійним, що самому Ганапольському не до вподоби, адже йдеться про очільника держави-агресора.
Тим не менш, Ганапольський зауважує, що спокій Путіна є цілком і повністю напускним, адже в останнього великі проблеми. По-перше, російського президента мала б хвилювати економіка – за останні вісім років вона не пережила жодної модернізації. ВВП РФ перестав рости ще навіть до початку агресії проти України, а санкції лише прискорили процеси господарської деградації. Друга проблема – зовнішньополітична. Ми всі знаємо, що новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював свої симпатії Путіну – і, здавалося б, вони взаємні. Тим не менш, лозунг «Зробимо Америку великою знову» мав би насторожити Кремль. Але заяви Трампа про розробку ядерної зброї нового покоління застигли Путіна зненацька – можливо, тепер він почне розуміти, що не варто покладати багато надій на скасування американських санкцій за Трампа.