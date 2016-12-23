Нові подробиці у справі смертей від настоянки глоду в Іркутську

У Російській Федерації намагаються знайти винуватих у смертях більше сімдесяти осіб від вживання концентрату для ванни «Глід», - про це інформує replyua.net з посиланням на «Каспаров.ру».
Так, сьогодні, двадцять третього грудня 2016 року, офіційна представниця Слідчого комітету Російської Федерації Світлана Петренко повідомила журналістам, що у справі, порушеній за фактом отруєння кількох десятків осіб в Іркутську, був затриманий заступник очільника Росспоживнагляду в Іркутській області Михайло Лужнов. Чоловіку інкримінують службову недбалість – мовляв, не протидіяв достатньою мірою випадкам незаконної реалізації лосьйону.
Нагадаємо, останній тиждень ознаменувався масовими отруєннями з летальними наслідками в Іркутську – люди вживали спиртовмісний концентрат для ванни «Глід», в якому, як виявилось, містився метиловий спирт. Незважаючи на те, що на етикетці є попередження про те, що засіб призначений виключно для зовнішнього використання, в Іркутську його масово пили. Зараз, після масштабних отруєнь, російська влада намагається «знайти крайнього», хоча за три роки так і не спромоглася обмежити продаж спиртовмісної продукції на законодавчому рівні.