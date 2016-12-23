Рабинович: судя по заголовкам в прессе, весь мир перестал нас любить

Слава Рабинович на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что накануне внимательно ознакомился с новостями в прессе, и все заголовки натолкнули его на размышления, сообщает replyua.net.
По словам финансиста, только на одной странице мелькали следующие заголовки новостей: «СМИ говорят о дисквалификации российских лыжников», «Россия лишилась права проводить Кубок мира по биатлону» и так далее. «И речь идет отнюдь не о спортивном портале или о спортивной странице. Такие новости всплывают в топ-ньюз, и это только за один вечер. Что же за напасть такая? Весь мир стал нашим врагом, никто не хочет нас любить», отмечает Рабинович. Также эксперт отметил, что его очень рассмешил заголовок «Госдеп призывает Россию отменить закон об иностранных агентах».
«Наверняка уже с утра я прочту о том, что Министерство юстиции России вносит Госдепартамент США в реестр организаций иностранных агентов. На что хотите поспорить?», спрашивает Рабинович. Напомним, что из-за допинга Международный союз биатлонистов лишил РФ права проводить соревнования.