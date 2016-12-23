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Что-то идет не по плану: в России удивились желанию Трампа – увеличить ядерный арсенал США

Что-то идет не по плану: в России удивились желанию Трампа – увеличить ядерный арсенал США
После того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что Североатлантический альянс устарел и не имеет реальной перспективы, в России радостно подумали о том, что США перестанут быть врагом № 1, ведь без Америки НАТО не представляет такой угрозы для РФ, как сейчас. С приближением своей инаугурации Трамп заявил о необходимости увеличения ядерного потенциала Америки, чем вызвал недоумение и озабоченность Кремля.

Устами главы международного комитета Совфеда Константина Косачева Кремль дал понять Трампу, что нужно, как минимум, быть более сдержанным в своих публичных заявлениях и не ставить под сомнения то доверие, которое уже есть у него. «Наращивание ядерного оружия в США будет свидетельствовать о том, что США не интересно взаимное сотрудничество с Россией, следовательно, мы окажемся на разных полюсах, потому что, имея партнерские отношения, нельзя продолжать соревноваться в наращивании ядерного вооружения. Это ни к чему хорошему не приведет. Трамп это прекрасно знает», – отметил Косачев.

В то же время российский политик добавил, что в Москве надеются, что высказывания Трампа – это всего лишь эмоции в соцсети, которые не имеют под собой реальной подоплеки.
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