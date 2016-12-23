Внук Сталина найден мертвым в Москве

Как сообщает ВВС, сегодня в российской столице был найден мертвым один из внуков Иосифа Сталина – Евгений Джугашвили. Тело 80-летнего родственника советского диктатора было обнаружено недалеко от его дома. Причина смерти пока не ясна, - передает replyua.net.
Джугашвили был откровенным защитником идеологического наследства своего деда и часто для этого использовал суды. В 2015 году он проиграл дело в Европейском суде прав человека, затрагивающее события в Катыни 1940 года. Как известно речь идет о расстреле более 20 000 польских военнослужащих под Катынью советскими солдатами. В своем иске Джугашвили утверждал, что «обвинения против его дела – это клевета, которая порочит его репутацию». Также он был сторонником мнения, что если бы Сталин остался жив, Советский союз бы не распался в 1991 году и существовал бы и поныне. Совсем недавно Джугашвили заявлял, что «у Владимира Путина совсем нет мозгов».
Как известно, официально считается, что у Сталина было трое детей – двое сыновей и одна дочь. Оба сына диктатора уже умерли. В частности, Яков, чьим сыном и является Евгений - в годы Второй мировой войны. Дочь, Светлана, бежала из СССР в 1966 году и умерла в США в 2011 году. По мнению Сталина, он имел, по крайней мере, восемь внуков.