Манн: продолжается массовый вывод средств из России

Блогер сообщает, что российские бизнесмены продолжают массово выводить средства за границу. С начала 2016 года были выведены более 18,5 миллиарда долларов США, - передает replyua.net.
Соломон Манн пишет: «Продолжается массовый вывод средств из России. С начала года 18,5 миллиарда долларов выведено за границу, а до конца года ожидается, что цифра дойдет до 20 миллиардов, учитывая платежи за новогодние покупки в интернете». Журналист подчеркивает, что эти суммы сопоставимы с годовым государственным бюджетом Украины или шестью годовыми бюджетами Грузии.
Манн отмечает: «Тем не менее, разговоры о каких-то ограничениях пока не идут. Российские финансисты утешаются тем, что в 2014 году из России за год вывели аж 50 миллиардов долларов финансовых и до 200 миллиардов акционерных капиталов, так что нынешний год, когда макроэкономические показатели России начали расти, считается нормальным». Блогер пишет, что аналитики учитывают и другой фактор – начался приток капитала. Он добавляет: «Игнорируя американские санкции, одна только Германия вложила в этом году в экономику России около 1.8 миллиарда евро, а вклад иностранных фондов в Роснефть вообще составил заоблачную сумму в 10,8 миллиарда долларов. Что будет дальше – покажет время».