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Россияне оказались беднее, чем считалось - Пономарь

Россияне оказались беднее, чем считалось - Пономарь
Финансовый аналитик Влад Пономарь пишет, что сегодняшние экономические новости «из-за поребрика» совершенно неутешительны для России. «Россияне оказались намного беднее, чем в начале года заявлял Росстат», - передает replyua.net.

Пономарь отмечает: «Исследование, основывающиеся на данных Росстата, показало, что более 40 процентов российских граждан испытывают трудности с покупной еды и одежды. Проанализировав более 48,5 тысяч домохозяйств, Росстат установил, что самыми бедными являются жители Чечни – они вообще не могут себе позволить тратить деньги на одежду, лишь на еду. В этом регионе за границей бедности находятся 57% населения». Аналитик сообщает, что на втором месте в РФ по этому показателю оказался Дагестан, на третьем – Удмуртия, на четвертом – Саратовская область, на пятом – Орловская область.

Пономарь сообщает: «Другое исследование уровня жизни в РФ было проведено учеными Высшей школы экономики. Они отметили, что, взяв за основу данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, они установили, что за границей бедности находятся 38 процентов граждан РФ. Этот показатель является так называемой «субъективной бедностью», т.е. он основывается на соотношении потребностей и материальных возможностей граждан РФ исходя из их собственных оценок. По словам ученым, он постоянно растет».
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