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Сирия была для России большим тренировочным лагерем – эксперт

Сирия была для России большим тренировочным лагерем – эксперт
Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что для России участие в сирийском вооруженном конфликте стало возможностью протестировать все виды вооружений, и она это не скрывает. «Еще одним доказательством того, что россияне в Сирии просто тренировались, является огромные жертвы среди гражданского населения», - передает replyua.net.

Ходжес подчеркнул, что Россия использовала военную кампанию в Сирии для возможности обучения своего контингента путем стрельбы по живым мишеням, имея в виду огромные жертвы среди гражданского населения. Он отметил: «Игнорирование смертей гражданского населения – это не поведение нации, которая хочет претендовать та то, чтобы ее считали сверхдержавой».

Ходжес отметил, что Россия сама признает, что использовала вооруженный конфликт в Сирии для проведения множества военных испытаний, абсолютно игнорируя при этом риски жертв среди гражданских. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил сегодня, что Россия уничтожила во время войны в Сирии 35 000 боевиков. При этом, он абсолютно отрицает, что в числе этих погибших есть мирные граждане. Также Шойгу отметил, что РФ использовала в Сирии 162 вида современных вооружений, в том числе абсолютно новых, таким образом, подтверждая, что в Алеппо проводились военные испытания новейших вооружений без учета рисков потерь среди гражданских. Шойгу подчеркнул, что ВВС РФ провели в Сирии 18 800 воздушных вылетов. Ходжес в связи с этим заявил: «То, что мы видели в Сирии, конечно же, является демонстрацией военных возможностей России и использованием непроверенного оружия, которые абсолютно неоправданны».
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