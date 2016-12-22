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Муждабаев прокомментировал новые "достижения" российского спорта

Муждабаев прокомментировал новые "достижения" российского спорта
Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новые «достижения» российского спорта, и без того прославившегося подобными «высокими спортивными результатами» на весь мир, - передает replyua.net.

Муждабаев сообщает: «Сегодня стоит упомянуть о новых достижениях российского спорта – средства массовой информации анонсируют полную дисквалификацию всех российских лыжников». Как пишет сайт «15 минут», ограничения против российских спортсменов в связи с допинговым скандалом продолжаются. Сегодня стало известно, что Сборная Российской Федерации по лыжным гонкам может в полном составе пропустить чемпионат мира 2017 года, который должен пройти в Финляндии.

Шведское издание «Expressen» информирует, что практически все спортсмены, занимающие лидирующие позиции в российской сборной по лыжным гонкам фигурируют во второй части доклада Международного антидопингового агентства, обнародованной в начале декабря. В частности, перед зимней Олимпиадой 2014 года в пробах Александра Легкова, лидера сборной, был обнаружен будезонид, препарат, являющийся кортикостероидом, а в пробах Вылегжанина – триметазидин, использующийся для модуляции сердечного метаболизма.
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