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Нарколог: ситуация в РФ после отравления «Боярышником» никак не изменится

Нарколог: ситуация в РФ после отравления «Боярышником» никак не изменится
Асан Кадыров, врач-нарколог из Крыма, считает, что, если производителей «Боярышника» в России накажут, из-за этого люди не перестанут его покупать, поскольку тем, кто употребляет настойку, требуется лечение, а не запрет.

Как передает replyua.net, такое мнение нарколог высказал в эфире Крым. Реалии. По словам Кадырова, производителей можно наказывать сколько угодно, применяя к ним самые жесткие меры, но число зависимых людей будет только увеличиваться, - алкоголизм сам не проходит, и его нужно лечить. Если запретить продажу настойки, ее меньше не станет – больной человек все равно найдет, где купить алкоголь.

Напомним, что более 70 человек скончались в Иркутской области после употребления концентрата для ванн, который выпускали под названием «Боярышник». Всего насчитывается свыше ста пострадавших. В составе концентрата эксперты обнаружили метиловый спирт. Одной ложки этого яда достаточно, чтобы человек ослеп. По факту массового отравления возбуждено следствие, 12 человек арестованы.
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