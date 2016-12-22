Орешкин: вмешательство в выборы – только часть пропагандистской кампании Путина

Обама звонил Путину по «красной линии», чтобы предупредить о последствиях вмешательства в выборы президента США, и речь идет не о прямом, а лишь о косвенном вмешательстве, однако Путин хочет, чтобы роль России в этих выборах была преувеличена. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Дмитрий Орешкин.
По словам российского политолога, речь идет только о части мощной пропагандистской кампании Путина, и Кремль делает все, чтобы создать иллюзию могущества российских спецслужб. «Что касается Трампа, то он практически подсел на крючок. Путин располагает козырем, которым он воспользуется или нет – в зависимости от того, какие решения будет принимать команда Трампа. Если все пойдет не по плану Путина, он сформирует документы, дискредитирующие нового президента США», пишет Орешкин.
«Никакого определяющего вмешательства не было, однако был создан миф об этом. Россия внесла хаос в истеблишмент и дестабилизацию. Свои выборы Путин улучшать не будет, однако он готов испортить чужие», уверен политолог.