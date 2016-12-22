валюта
СпецтемаОлешко: Фреймут предала Украину! Убрать с телеэкранов!

Орешкин: вмешательство в выборы – только часть пропагандистской кампании Путина

Орешкин: вмешательство в выборы – только часть пропагандистской кампании Путина
Обама звонил Путину по «красной линии», чтобы предупредить о последствиях вмешательства в выборы президента США, и речь идет не о прямом, а лишь о косвенном вмешательстве, однако Путин хочет, чтобы роль России в этих выборах была преувеличена. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Дмитрий Орешкин.

По словам российского политолога, речь идет только о части мощной пропагандистской кампании Путина, и Кремль делает все, чтобы создать иллюзию могущества российских спецслужб. «Что касается Трампа, то он практически подсел на крючок. Путин располагает козырем, которым он воспользуется или нет – в зависимости от того, какие решения будет принимать команда Трампа. Если все пойдет не по плану Путина, он сформирует документы, дискредитирующие нового президента США», пишет Орешкин.

«Никакого определяющего вмешательства не было, однако был создан миф об этом. Россия внесла хаос в истеблишмент и дестабилизацию. Свои выборы Путин улучшать не будет, однако он готов испортить чужие», уверен политолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
22 дек 2016
14564

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

22 дек 2016
9999

Российские военные ведут себя в Сирии ничем не лучше фашистов в 1941-ом

СМИ неоднократно сообщали о том, что при выезде их восточного Алеппо российские и иранские военные, которые вместе стоят на блок-постах, устраивают целые издевательства над людьми, которые хотят

Последние новости

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Внук Сталина найден мертвым в Москве

Муждабаев: похороны погибшего в АТО не помешали киевским новогодним корпоративам

Оккупационный суд принял решение в отношении Владимира Балуха

Манн: не все украинцы понимают цену возврата контроля над Донбассом

НБУ порадовал тенденциями в банковской системе - аналитик

Тетерук рассказал, откуда еще исключат Савченко

Як війна на Донбасі перетворюється у звичайну буденність

Манн сообщил об ужасных подробностях окончания эвакуации из Алеппо

ГПУ начала проверять «ПС» на совершение убийств на Майдане

Манн: Трамп принял еще одно важное решение

На Рождество в Германии эвакуируют 54 000 человек

Наем объяснил, почему оппозиционеры поддержали закон о госбюджете

Нусс: Тимошенко может не сомневаться - украинцы не забудут

Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого

Украина начала сотрудничать с Польшей в отрасли ПВО

США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес

Манн: продолжается массовый вывод средств из России

Россияне оказались беднее, чем считалось - Пономарь

Сирия была для России большим тренировочным лагерем – эксперт

 Новости за день