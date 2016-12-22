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В России установили еще один памятник Сталину

В России установили еще один памятник Сталину
21 декабря в Ростовской области, селе Куйбышево, был установлен бюст Иосифа Сталина. Как информирует replyiua.net, такая информация была размещена на официальном сайте российского города Ростов-на-Дону.

В сообщении администрации Куйбышевского района говорится о том, что церемония открытия памятника получилась очень скромной, однако к бюсту возложили цветы и венки. «Из местного бюджета на установку памятника средства не тратились. На бюст Сталина деньги собирали исключительно коммунисты и ветераны, кроме того, именно они выступали с инициативой установить в Куйбышево памятник Иосифу Сталину», подчеркнули в местной администрации. Нужно отметить, что памятник специально никто не изготавливал – бюст нашли специалисты из археологического сообщества Миус-Фронт, после чего местные жители решили, что бюст Сталина не должен лежать без дела.

Археологи заявили, что этот бюст можно считать «реликвией» - он был изготовлен около восьми десятилетий назад, и простоял в Куйбышеве до начала войны. Когда в село пришли немцы, жители спрятали памятник в колодце, и только сейчас его удалось обнаружить.
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