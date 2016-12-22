Эксперт: «Газпром» прослезился после подсчета убытков

На своей странице в Фейсбуке эксперт Алексей Заводюк прокомментировал новость о том, что российский «Газпром» терпит огромные убытки, сообщает replyua.net. По словам главного редактора GlavPost.Com, «Газпром» предоставил финансовый отчет за этот год и прослезился, то же самое происходит и с «Роснефтью».
«Весь мир уверенно движется к новым технологиям, где нефть по цене, предложенной Россией, никому не нужна, а россияне продолжают доказывать, что Земля квадратная, а главнокомандующий этого квадрата сидит в Кремле. Однако в РФ в космос теперь будут летать по телевизору, оружие там тоже больше производить не будут. Все, что есть в России – это газ и нефть», пишет Заводюк. По его словам, лет через двадцать Россия превратится в Африку, но только снежную. Эта страна не будет нужна никому, ее начнут жалеть.
«Туда будут возить экскурсии, чтобы сделать селфи с туземцами и балалайкой, а также выпить водки. Однако все человечество скажет РФ «спасибо». Ни одна страна никогда не ставила над собой такое количество экспериментов. Науке нужны такие экземпляры», отмечает эксперт.