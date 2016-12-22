Политолог сделал громкое заявление о подготовке Путиным убийства Немцова

Глава Кремля Владимир Путин еще в 2012 году планировал убить одного из главных российских оппозиционеров Бориса Немцова, а заказ на его физическое уничтожение был дан главе Чечни Рамзану Кадырову. Как передает replyua.net, соответствующая информация стала основой сюжета проекта «Ложь путинского режима», который размещен на сайте Каспаров.ru.
По информации российского политолога и общественного деятеля Андрея Пионтковского, в феврале 2012 года его и Бориса Немцова пригласили в парламент Норвегии для выступления и общения с представителями общественности. Во время встречи с ними норвежский правозащитник Ивар Амундсен рассказал, что уже месяц в гостинице «Президент Отель» на постоянной основе проживали представители спецназа Чечни.
Спустя некоторое время появилась информация о прибытии в российскую столицу не менее восьми сотен сотрудников чеченской полиции. Андрей Пионтковский сообщил, что они должны были принять участие в массовых акция протеста, которые могли начаться за несколько дней до выборов и в особенности после дня голосования. Перед чеченскими полицейскими было поставлено конкретное задание физически ликвидировать двух оппозиционных деятелей – Немцова и Каспарова.