Эксперт: война уже началась

Российский политический деятель Лев Шлосберг в блоге на Новом времени прокомментировал убийство российского дипломата Карлова и теракт в Берлине, передает replyua.net.
По его словам, речь идет о террористическом пожаре, который может привести к большому мировому пожару. «Терроризму оправдания не бывает, но можно дать некоторые объяснения: в каждой смерти кто-то виновен, и он виновен даже в том случае, если в момент принятия решения не знал, что кто-то может погибнуть. По официальной версии Путин пришел в Сирию сражаться с терроризмом, но почему-то он решил делать это в одиночку, а не с коалицией, из чего можно сделать вывод, что речь идет только о конкуренции с другими странами на кровавом поле», пишет Шлосберг.
По его словам, с момента российской операции в Сирии прошло больше года, и за это время было совершено несколько терактов в Европе, - мстители хотят максимального урона. «Гибель посла Карлова никак не повлияет на операцию в Сирии. Российская политика не изменится, несмотря на гибель людей от рук террористов. Будет еще больше войны и ненависти», считает эксперт.