Железная дорога в обход Украины начнет работать летом 2017 года

Интерфакс-Россия сообщает, что железнодорожное сообщение России с оккупированным Крымским полуостровом появится уже летом следующего года – такое заявление сегодня сделал заместитель Министра обороны Российской Федерации. Предварительной датой открытия новой железнодорожной ветки станет пятнадцатое августа 2017 года, - информирует replyua.net.
Заместитель министра обороны РФ отметил, что первые поезда с людьми и грузами смогут пройти по новой железнодорожной ветке раньше анонсированного срока – ранее открытие железной дороги в обход Украины было запланировано лишь на август 2018 года. Новая ж/д ветка будет пролегать по территориям Воронежской и Ростовской областей. На ней будет находиться 7 станций и 5 подстанций. Железнодорожная ветка будет иметь два пути и электрификацию. Ее строительство ведется войсками РФ и ОАО «Российская железная дорога».
Сейчас железнодорожным сообщением с различными городами Украины связаны Москва, Кисловодск, Санкт-Петербург и Адлер. Железнодорожное сообщение между Российской Федерацией и Крымом прекратилось в конце 2014 года – после аннексии полуострова Россией.