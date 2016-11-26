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Путін вважає, що російське громадянство Сігала поліпшить відносини РФ та США

Путін вважає, що російське громадянство Сігала поліпшить відносини РФ та США
Президент Російської Федерації Владимир Путин особисто вручив паспорт громадянина РФ відомому американському актору Стівену Сігалу та заявив, що ця подія має стати символом покращення досить складних на даний момент відносин між Росією та Сполученими Штатами. Дана подія відбулася вчора, 25-го листопада, пише видання «Голос Америки», передає replyua.net.

На офіційному заході, де Сігал у присутності президента РФ розвисався у новому документі, Путін сказав: «Мені дуже хотілося б привітати вас з цим і висловити свою надію, що ця подія стане можливо маленьким, але необхідним ключиком поступового покращення відносин між нашими державами». Як повідомлялося раніше, на початку поточного місяця російський президент підписав наказ про видачу паспорта Російської Федерації американського кіноактора Стівена Сігала. Американець є прихильником політики Володимира Путіна, зокрема, підтримує анексію українського півострова. Сігал неодноразово відвідував Росію. У 2013-му році громадянство Російської Федерації було надано французькому актору Жерару Депардьє, який заявляв, що Україна – це лише невелика частина Росії. У цьому році він отримав у подарунок виноградник в анексованому Криму.
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Путін вважає, що російське громадянство Сігала поліпшить відносини РФ та США

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