Янукович – слухняна російська маріонетка в руках Путіна

Нова прес-конференція колишнього президента України Віктора Януковича ще раз підтвердила думку про те, що він був і залишається слухняною маріонеткою в руках Росії і Путіна. Нові словесні перли лідера Партії регіонів у вигнанні розкрили всю глибину його державної зради. Янукович продемонстрував світогляд, який є типовим світоглядом малороса=хохла, а не українця. Напевно важко знайти серед екс-глав держав тих, хто так відверто переходив на бік ворога і зраджував інтереси своєї країни. Віктор Янукович і його рівень світогляду відповідає рівню не президента незалежної країни, а рівню глави колоніальної адміністрації, якого туземці вигнали за погану управлінську діяльність.
А що було б з Україною, якби Янукович залишився на посаді президента і придушив Майдан? Цей представник Донбасу вже показав свою малодушність і схильність плазувати перед Москвою. Він, свідомо чи несвідомо, виконував плани Путіна по розвалу української армії, флоту, розвідки, спецслужб. Дії Януковича та Партії регіонів були спрямовані на підрив українського суверенітету, нову русифікацію і поступове повернення України в орбіту «руского міра». На черговій прес-конференції у Ростові Віктор Янукович, колишній власник Межигір’я і предмет гордості багатьох малоросів, видав свіжу порцію думок, в яких підтвердив свою іграшкову роль маріонетки. Але також незрозуміло, кому було потрібне це нове шоу за участю біженця з Донбасу, який знайшов притулок під крилом в агресора на околиці Москви.
Водночас, є кілька питань до дій нинішньої української влади. Дивує те, що прокуратура України розглядає Януковича у справі беркутівців, які розстрілювали Майдан, як свідка, а не співучасника злочину. Дії «Правого сектору» з блокади Лук’янівського СІЗО, звідки мали вивезти на допит обвинувачених беркутівців, також нагадують акторське дійство. Який був сенс в цій акції? Навіщо «Правому сектору» перешкоджати очній ставці Януковича та беркутівців? Навпаки, за логікою речей, вони мали б бути зацікавлені в такій події. Чи від українського суспільства щось приховують? Ще більше питань виникає до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який заявив, що поліція не буде силою розблоковувати беркутівців та досталяти їх до суду. Якби на місці «Правого сектору» була та ж «Свобода» чи інші праві організації, Аваков навряд би проявив таку підозрілу благодушність до блокади СІЗО. Не виключено, що акція могла бути погоджена з МВС. Тим більше, що громадськість та й експерти Ради Європи не раз вказували на те, що саме Міністерство внутрішніх справ України блокує і перешкоджає розслідуванню вбивств на Майдані. Але ці висновки проігнорували. Як і те, чому так багато колишніх беркутівців працюють в новій поліції. А інша частина успішно покинула Україну, втікаючи від заслуженого покарання. Отже, блокування СІЗО було комусь вигідне і певно вписувалося у рамки написаного кимось сценарію.
Після того як Янукович дізнався про те, що допиту 25 листопада таки не буде, він вдав з себе обурену людину. Але погодився зібрати нову прес-конференцію. Спочатку заяви «легітимного» президента зводились до того, що Майдан був типовим переворотом і що розстрілювали людей не беркутівці. Що були нібито ті, хто одночасно стріляв і в «Беркут» і по учасниках Майдану. Потім Янукович плавно перейшов до політичних питань. І проявив себе як типовий зрадник, який перекинувся на бік ворога. У відповідях власника золотого батону було стільки спільного з тезами офіційного Кремля, що іноді важко було відрізнити Януковича від Путіна. Ті самі цинізм, брехня, фальш і обман. Він повторив думку Росії про те, що Донбас має бути у складі України, але на правах широкої автономії. Насправді, якщо такий сценарій реалізується, Донбас стане для України внутрішньою проблемою, яка загрожуватиме її існуванню. Водночас, Янукович заявив, що Крим відділився від України законно, бо його спровокував Майдан і радикали. І не згадав про російську окупацію Криму і Донбасу. Навпаки, президент-зрадник звинуватив Україну в тому, що вона намагаєтсья використовувати свою територію для тиску на Росію. Також Янукович висловив свій глибокий сум з того приводу, що не підписав указ про введення військового стану. Цим самим донбаський біженець повторив тезу, продуковану в російських медіа про те, що Майдан потрібно було розігнати силою.
Але Янукович не був би Януковичем, якби не потішив суспільство новими шедеврами розуму. Смішно було почути слова Януковича про те, що він вивозив з України лише ручну поклажу. Можливо, екс-гарант мав на увазі кілька сумок з грошима чи дорогоцінностями? Чи мова йшла про те, що він перевозив на вертольоті? Янукович пішов ще далі за російську пропаганду і висловив думку про те, що на Донбасі не лише немає ніяких російських військових, а що туди приїхали родичі, щоб захистити народ Донбасу від фашистів. Напевно, він мав на увазі, що у кожного жителя Донбасу є родичі в Росії, які мають можливість заїхати в гості на танках, БТР, з артилерією, системами залпового вогню і іншими військовими новинками. Може і Стрелков-Гіркін теж є «родичем», який випадково приїхав у Слов’янськ і захопив місто. Проявом самозакоханості Януковича особистою персоною стала його фраза про те, що в підручниках історії про нього напишуть правду.
Чергова прес-конференція за участю уродженця Єнакієвого, який став президентом, а потім втік з країни, вкотре показали непривабливі якості його особистості. Виникає логічне питання: а як взагалі такі відверті зрадники, обмежені особи без почуття національної гідності стають у нас президентами? Навряд чи можна знайти у світі державу, де президентом обирали б таке непорозуміння як Янукович. А в нас обрали. І при чому масово, мільйонами голосів. А Донбас взагалі дав йому майже 90%. Це означає лише про одне. В Україні на час обрання Януковича не було повноцінної нації. Велика частина населення перебувала у стані мешканців колонії Росії і не бажала змінювати своє мислення та свої переконання. Народ заслуговує на владу, яку він обирає. Те саме можна сказати про Януковича і громадян України, які за нього голосували. Допоки в Україні не відбудеться перезавантаження свідомості більшості громадян, доти нам загрожуватиме похмура перспектива лишитися в статусі бідної колонії, обирати собі корумповану владу і потім скаржитися на життя. Замість того, щоб взяти побудову майбутнього у свої руки.