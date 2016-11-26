Портніков: танець Путіна з ядерною бомбою як свідчення його остаточної поразки

Публіцист Віталій Портніков пояснив чому росіяни так люблять лякати оточуючих «ядерним попелом» і навіщо це їм, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Грани.ру».
Так, новий виток ескалації ядерних погроз ознаменувався прем’єрою фільму Олівера Стоуна «Україна у вогні», в якому російський президент Володимир Путін грозився завдати удару по об’єктах Північноатлантичного альянсу. Цей лейтмотив був швидко підхоплений сенатором Францом Клінцевичем, який наголосив, що бомбардування буде здійснюватись не аби чим, а ядерною бомбою. Здавалося б, з точки зору логіки, навіщо озвучувати ці погрози? Тим не менш, проговорюючи всю цю маячню, російські можновладці переслідують конкретну мету.
Справа в тому, що режим, побудований Путіним, за нинішніх умов може зберегти себе лише за умови постійного нагнітання напруженості. І саме цим і займаються штатні пропагандисти Кремля. Проте, з часом лишається все менше майданчиків, на яких можна залякати Захід – битву за Україну програно, бомбардування Алеппо вже нікого не вражають. Тому лишається останній аргумент – ядерна бомба. Це єдина зброя Путіна, яка ще не була дискредитована і викликає справжній острах – а раптом скажений диктатор дійсно натисне кнопку? Між тим, танці російського президента з ядерною бомбою – свідчення того, що всі інші засоби впливу вже вичерпані і він потерпів остаточну поразку. Головне, щоб під час танців Путін цю бомбу не впустив, - зауважує Портніков.
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