Невзоров: день рождения Кирюши – замечательное событие, но была упущена важная деталь

Александр Невзоров, известный российский журналист, дал интервью Эху Москвы и рассказал, что день рождения патриарха Кирилла стал днем «холуйства», сообщает replyua.net. По мнению Невзорова, в России все очень увлеклись праздником, однако упустили серьезную деталь.
«Вы говорите про Кирюшу и его день рождения? Это замечательное событие, поскольку такого холуйства Россия не видела давно. Телеграммы, подарки, цветы – мы такого давно не наблюдали. Однако во время поздравлений никто не заметил одну важную деталь», отмечает журналист. По его словам, непосредственный начальник Кирилла, патриарх Константинопольский, который получил приглашение на всеобщий праздник, почему-то вдруг решил, что он не должен туда ехать, а вместо торжества ему нужно обязательно встретиться с Андреем Парубием.
«А во время встречи с Парубием патриарх обсудил, как он отделит, а потом будет автономизировать украинскую церковь от русской церкви», подчеркнул Невзоров. По мнению журналиста, почему-то это событие на фоне празднования юбилея Кирилла как-то затерялось и было не замечено.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер