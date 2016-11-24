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Рабинович: у российских пропагандистов случилась невероятная «жо.ная боль»

Рабинович: у российских пропагандистов случилась невероятная «жо.ная боль»
В резолюции, принятой Европарламентом, четко указано, что Кремль ведет враждебную пропаганду в отношении стран Европы, и самую большую угрозу представляют такие СМИ, как Спутник и RT, сообщает replyua.net.

Об этом в блоге на Обозревателе пишет Слава Рабинович. По его словам, у всех российских пропагандистов начинается баттхерт, что в переводе означает «жо.ная боль». «Эта самая боль уже случилась и у Путина. Маргарита Симоньян, редактор RT, заявила, что они и дальше будут доказывать европейцам свою точку зрения, а Путин отметил, что он наблюдает деградацию представлений о демократии в западном обществе. Получается, что путины и симоняны учат Запад демократии», пишет Рабинович. Впрочем, он отмечает, что потом президента РФ уже понесло, и он даже поздравил журналистов с результативной работой.

«Путин заявил, что Запад пытается учить Россию демократии, но в своих попытках западные страны прибегают к различным запретам, и это не соответствует принципам этой самой демократии. И это Путин рассказывает нам о демократии! Ему уже требуется помощь доктора Фрейда», считает финансист.
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