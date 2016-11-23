Піонтковський: Кремль переживає заключний етап гібридної війни – гібридну капітуляцію, і вона загрожує переворотом

Політолог Андрій Піонтковський розповів виданню «Каспаров.ру» про найближчі перспективи Кремля у протистоянні з Заходом і про зміну в концепції «гібридної війни», - про це інформує replyua.net.
Так, Піонтковський вважає, що всі штатні пропагандисти Кремля, які зараз «чомусь» опинились на Заході, виконують роль кремлівської інформаційної агентури. Вони, по суті, намагаються схилити Вашингтон до сценарію «м’якої капітуляції» Москви – російські війська йдуть з Донбасу, проте Крим залишається окупованим. У Сирії створюється невеликий анклав, яким керує Асад, решта територій контролюється опозицією. Нав’язування саме такого сценарію, який може «проковтнути» пересічний росіянин, – запорука міцності режиму.
Піонтковський пояснює, що для кожного авторитарного правителя найбільшою загрозою існування є зовнішньополітична поразка. Відтак, росіяни пробачать Путіну падіння рівня життя, але на поступки у стосунках з іншими світовими лідерами відреагують у стилі «Акела промахнувся». Якщо Захід, який є критично важливим для путінської клептократії, не прийме умови «м’якої капітуляції» Кремля, цілком імовірно, що останній скоро насильницьким чи мирним способом змінить свого очільника.
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