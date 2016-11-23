Задорнов отменяет выступления из-за резкого ухудшения самочувствия

Михаил Задорнов, известный российский сатирик, был вынужден отменить большой концерт в Санкт-Петербурге по причине серьезного недомогания.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские источники, ранее Задорнов предупреждал поклонников, купивших билеты на его выступления, и отмечал, что часть этих концертов до Нового года он отменит из-за серьезной болезни. Сатирик подчеркнул, что отмена концертов будет в регионах, которые находятся далеко от российской столицы. Задорнов отменил концерт в питерском «Октябрьском», запланированный на 28 декабря, заявив, что график лечения изменился. В концертном зале прокомментировали ситуацию и сказали, что билеты можно будет сдавать до 8 января.
Сам Задорнов не говорит о том, какое заболевание у него диагностировали медики, но на своей странице в соцсети пишет, что речь идет о серьезном недуге, требующим срочного лечения. Ранее сатирик сообщал, что планирует лечиться в Прибалтике, где он родился, а также о том, что отказывается от поста художественного руководителя проекта фильма «Однажды в Америке, или…». Этот фильм будут снимать по сценарию Задорнова.
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