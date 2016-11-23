Победа Трампа – «медвежья услуга» Кремля самому себе

Главный редактор сайта Newsader Александр Кушнарь размышляет об обнародованной программе будущего главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает replyua.net. Как оказалось, документ буквально переполнен «антироссийскими» мерами, которые повлияют на нефть, киберзащиту и будут способствовать запрету на лоббизм. Поэтому, все те громкие аплодисменты, которые раздавались в Государственной думе России после новости о победе республиканца, оказались слишком преждевременной надеждой Кремля на то, что режим Путина перестанет пополнять перечень агрессивных изгоев.
Экономика России, скорее всего, переживет еще один кризисный период в течении первых трех месяцев президентства Трампа. Причем, удар по России затронет самые основные сферы: политическую (из-за антилоббизма), экономическую (отмена ограничений для нефтяных компаний США) и военную (Трамп хочет значительно укрепить кибеорборону и американскую военную машину).
Журналист пишет, что с учетом достаточно радикальных и критических настроений команды Трампа и Конгресса по отношению к российской власти, есть все основания предполагать, что кампания, которую Кремль так активно вел против Хиллари Клинтон, окажется в действительности «медвежьей услугой» для самого себя. А после нее уже не удастся избежать болезни политической.
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