валюта
СпецтемаБоровой: вы можете меня проклинать, но это правда

Победа Трампа – «медвежья услуга» Кремля самому себе

Победа Трампа – «медвежья услуга» Кремля самому себе
Главный редактор сайта Newsader Александр Кушнарь размышляет об обнародованной программе будущего главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает replyua.net. Как оказалось, документ буквально переполнен «антироссийскими» мерами, которые повлияют на нефть, киберзащиту и будут способствовать запрету на лоббизм. Поэтому, все те громкие аплодисменты, которые раздавались в Государственной думе России после новости о победе республиканца, оказались слишком преждевременной надеждой Кремля на то, что режим Путина перестанет пополнять перечень агрессивных изгоев.

Экономика России, скорее всего, переживет еще один кризисный период в течении первых трех месяцев президентства Трампа. Причем, удар по России затронет самые основные сферы: политическую (из-за антилоббизма), экономическую (отмена ограничений для нефтяных компаний США) и военную (Трамп хочет значительно укрепить кибеорборону и американскую военную машину).

Журналист пишет, что с учетом достаточно радикальных и критических настроений команды Трампа и Конгресса по отношению к российской власти, есть все основания предполагать, что кампания, которую Кремль так активно вел против Хиллари Клинтон, окажется в действительности «медвежьей услугой» для самого себя. А после нее уже не удастся избежать болезни политической.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Приходько предсказала итог войны на Донбассе
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
23 ноя 2016
13609

В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда

Информационное агентство «El Confidencial» пишет о том, что в действительности послужило мотивом для выхода России из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, - передает replyua.net.

22 ноя 2016
8253

Скандал в ЕС: Греция и Кипр содействуют российским бомбардировкам в Сирии

Информационное агентство Reuters пишет, что Греция и Кипр оказались в центре нового скандала – властей страны подозревают в тайном сотрудничестве с Россией, несмотря на санкции Европейского союза, -


Последние новости

В Госдуме рассказали, как Трамп признает Украину «российской»

Аваков звинуватив Льовочкіна у розгоні "Майдану"

С декабря Украина может прекратить поставку воды в «ЛНР» - Тука

Сына Мадонны арестовали за хранение наркотиков

Уряд зробив крок у роздержавленні друкованих ЗМІ

Участники войны, ставшие инвалидами и переселенцами, получат помощь на покупку жилья

Меркель раскритиковала действия Трампа

Тимошенко різко розкритикувала роботу Гонтаревої

Лидер БЮТ обвинила Порошенко в финансировании российской агрессии

В Службе занятости рассказали о ситуации с безработицей

InformNapalm створила базу даних з доказами присутності військових РФ на Донбасі

Рейтинг трезвости в России: непьющими оказались только дагестанцы и чеченцы

Уряд сприяє переселенцям з отриманням житла

Профессор: Обама сильно ошибается в Трампе – нужно готовиться к худшему

Портников определил последнюю возможность Запада выжить

Нищук виправдовується за сказане в ефірі ICTV

Новини з зони АТО за минулу добу (22.11.16)

Китайские компании заинтересовались Чернобыльской АЭС

Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Міністр культури "підняв на вуха" соцмережі своїм висловлюванням про генетику

 Новости за день