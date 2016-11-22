Путин уйдет только после внешнего поражения - Фельштинский (ВИДЕО)

Александр Сотник взял интервью у историка и публициста Юрия Фельштинского, который рассказал о том, как будут развиваться российско-американские отношения после избрания Дональда Трампа президентом США, а также какие перспективы ждут Россию, - передает replyua.net.
По мнению Фельштинского, сравнивать Трампа и Рейгана нельзя, потому что Рейган пришел во власть как представитель Республиканской партии, а Трамп, в отличии него, «оседлал» Республиканскую партию, хотя сам республиканцем не является. «Однако главное другое – Трамп пришел к власти в момент, когда в обществе США существовал огромный раскол. Он не пользуется поддержкой большинства, и не стоит ожидать, что его политика будет последовательной. Мы не знаем, что он за политик, и каким в действительности будет его отношение к США, ЕС и России».
Фельштинский заявил, что он никогда не верил в то, что Путин уйдет от власти быстро. Он добавил: «Путин протянет столько, сколько он протянет и сам от власти не уйдет. Не стоит смотреть на Путина как на абсолютного диктатора. Он пришел к власти как представитель ФСБ, которая в течение последних пятнадцати лет оттесняла в России от власти олигархов. В России правит не Путин и «его люди», а система ФСБ». По мнению. Фельштинского, сейчас Путин пытается создавать дополнительные инструменты для укрепления и защиты своей власти, однако принимает решения не только он один. Фельштинский уверен, что Путин держится при власти довольно крепко и ожидать, что он в ближайшие несколько лет покинет свой пост, не стоит. Публицист уверен: «пост-выборные и предвыборные тенденции в США и Европе сделают существование путинизма комфортным. Фельштинский уверен, что Трамп в итоге сыграет Путину на руку, а после выборов во Франции и Германии Путин «сможет спокойно спать до 2018 года».
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