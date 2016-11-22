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Портников: если бы не Украина, Путин давно был бы в Европе

Портников: если бы не Украина, Путин давно был бы в Европе
Только украинские военные и Украина в целом сдерживают натиск России, и, если бы не украинские бойцы, Путин уже давно был бы в Европе, поскольку он живет идеей противостояния с Западом. Как сообщает replyua.net, такое мнение на NewsOne выразил Виталий Портников.

По словам журналиста, многие политики и эксперты Украины пытались несколько лет убедить всех в том, что у Путина не одна цель в лице Украины, и на ее территории российский президент собирается пуститься в конфронтацию с НАТО, а, если быть еще более точным, с Соединенными Штатами. «Тогда многие улыбались, но теперь Путин доказывает – он готов ударить по Североатлантическому альянсу. И если бы украинские военные и Украина в целом не смогли бы отразить натиск Путина, его войска давно бы пришли в Европу», уверен Портников.

Он считает, что отсрочка связана с тем, что Кремль уже увяз в Украине, а дальше мешают идти цены на нефть, санкции, но говорить об отказе от такой идеи пока еще рано.
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