Патриарх Кирилл очень нужен Путину - Портников

Как сообщает replyua.net, Виталий Портников в статье на сайте «Главдер» пишет о роли, которую Патриарх Кирилл выполняет в распространении путинского «русского мира», и о том, почему глава РПЦ никогда не даст согласие на отделение Украинской церкви от его патриархата.
Портников сообщает, что Патриарх Кирилл недаром отказался давать согласие на отделение УПЦ Московского патриархата от РПЦ в день своего юбилея – удерживание УПЦ является делом всей его жизни. Журналист подчеркивает, что патриарх Кирилл все время своего пребывания на должности только и занимался тем, что пытался расширить свое влияние в Украине. Портников пишет, что глава РПЦ себя считает настоящим «духовным» правителем постсоветского пространства, последним символ агонизирующей империи. Блогер задается вопросом: «Как знать, может это он подтолкнул Владимира Путина к форсированию идеи «русского мира»?
Блогер отмечает, что высокой «духовности» РПЦ не помешали даже насилие и убийства, которые несет в себе путинский режим. «Патриарх Кирилл никогда не смирится ни с государственностью Украины, ни с самостоятельностью УПЦ – это главная мысль, которую должен осознать каждый прихожанин УПЦ Московского патриархата. Нам не стоит следовать примеру РФ, украинские церкви и монастыри должны быть духовным центрами, далекими от вражды, ненависти, этнических чисток, честолюбия и войны», - пишет он.
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