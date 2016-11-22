У граждан России осталась одна-единая надежда – журналист

Журналист и обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева пишет на «Обозревателе», что ей недавно пришлось стать гостем мероприятия, на котором один приближенный к Кремлю политолог с большой тревогой размышлял о том, что будет, если Дональд Трамп на самом деле начнет заниматься США, прекратит оказывать Украине помощь, отдаст РФ Сирию или решит подписать с Путиным соглашение о сотрудничестве, заявит об отмене санкций и признает аннексию Крыма. Об этом сообщает replyua.net.
Больше всего политолога, очевидно, беспокоило то, как будет жить Россия, если у нее не будет врага извне? Как тогда можно сплотить народ? Все это достаточно хорошо понимают российские телеканалы, поэтому тема Украины там всегда актуальна. С Трампом, как оказалось, еще надо разбираться, а украинцы – давно обсуждаемая тема.
Елена Рыковцева вспомнила, как на одном из российских каналов писатель Шаргунов говорил, что ехавших в Киев жителей Крыма снимали с автобусов, заставляя их ставать на колени, а потом расстреливали. Журналист уверена, что им нужно на Украину молиться, так как даже в случае победы друзей Путина на выборах в странах ЕС, Украина останется единственной страной, которая, проголосовав за пророссийскую власть, сможет поставить Кремль в тупик. Украина является для РФ последней надеждой, так как не имея внешнего врага последняя обречена на развал.
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