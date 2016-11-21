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У Кремля осталось единственное оружие – Олег Панфилов

У Кремля осталось единственное оружие – Олег Панфилов
По мнению посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Элеоноры Митрофановой, постсоветские страны должны предоставить русскому языку официальный статус. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет профессор Государственного университета Илии Олег Панфилов. По его мнению, осознав, что идеология «русского мира» провалилась в Украине, Кремль решил использовать вопрос языка как последний рычаг влияния.

Но если посмотреть правде в глаза, то в странах бывшего Советского Союза языковая проблема как таковая не существует давно. Исключение составляют некоторые страны, в которых подконтрольные Москве организации пытаются штучно поднять шум. И все же, есть одна проблема – это прокремлевские телеканалы, существенно влияющие на сознание русскоязычных через дезинформацию.

Россия сейчас не располагает ни интеллектуальными, ни финансовыми ресурсами для возрождения империи. Русский язык – это единственный оставшийся вид оружия Москвы, который, кстати, на родине становится языком люмпенов. И хотя Кремль еще может какое-то время продолжать шантаж стран бывшей советской империи, хотя для этого у него уже не осталось сил.
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